Retroscena VN: quel tentativo segreto della Fiorentina per Belotti. Ecco come è andata

Un colpo rimasto in canna. La Fiorentina provò a chiudere col botto il mercato della scorsa estate, ma dovette rassegnarsi ad una serie di “no”. E accanto ad alcuni retroscena ormai di dominio pubblico, c’è un nome mai uscito e di cui siamo venuti a conoscenza, in via informale, nelle scorse settimane. Un tentativo fatto dalla Fiorentina per Andrea Belotti, il capitano del Torino. Erano gli ultimi giorni di agosto e i dirigenti viola iniziavano a rassegnarsi all’idea di non poter arrivare a Tonali, De Paul e Suso, giocatori per i quali si era disposti ad un extra-budget. E allora si provò a bussare alla porta di Urbano Cairo con la prospettiva di ragionare su una base da 40 milioni di euro. Un sondaggio o poco più, che però fu subito stoppato dal club granata: impossibile cedere il Gallo alla fine del mercato, per giunta dopo un’estate avara (avarissima) di soddisfazioni. Il resto è storia nota, con la Fiorentina che conclude l’operazione Pedro e rimanda a gennaio il resto delle trattative. Se ne riparlerà in estate? Non impossibile, ma certamente difficile vista la presenza di Cutrone e Vlahovic e, soprattutto, la crisi che riguarderà anche il mondo del calcio. MERCATO, I PROSSIMI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA