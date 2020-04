Testa al mercato: la Fiorentina su Kumbulla e Malinovskyi

La Nazione parla del mercato della Fiorentina. Pradè e Barone monitorano con attenzione Kumbulla del Verona (SCHEDA) e Malinovski (SCHEDA), pagato dall’Atalanta 14 milioni. Il prezzo di cui le società avevano parlato a gennaio era di non meno di 25 milioni. Impatto forte sulla voce delle uscite, ma sicuramente più fattibile rispetto a quanto preteso dall’Udinese per De Paul che non voleva (e non vorrà) scendere dai 30 milioni. Atalanta e Fiorentina torneranno a parlare della questione pare anche in tempi piuttosto brevi. I dirigenti viola vogliono evitare blitz della concorrenza e magari sfruttare il ribasso dei prezzi che si sta abbattendo anche sul mondo del pallone a causa della crisi di queste settimane. Discorso simile per l’operazione Kumbulla, anche se in questo caso la concorrenza (forte) già c’era e quasi sicuramente si ripresenterà accanto alla trattativa della Fiorentina. Un non trascurabile vantaggio per la società viola potrebbe arrivare proprio alla chiusura dell’affare Amrabat. Affare che ha permesso ai gialloblù di portare in cassaforte una cifra importante. Il prezzo di Kumbulla però rimane da top player: 20 milioni.