Dilemma viola: Piatek è più forte di Cutrone? Numeri e carriere a confronto, la media/gol…

Fuori Cutrone e dentro Piatek? Dopo la convivenza vissuta al Milan, i due potrebbero essere protagonisti di una staffetta per l’attacco della Fiorentina, anche se mancano ancora diversi incastri. Ma come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore qualcosa si è mosso in questa direzione con l’incontro andato in scena al centro sportivo tra i dirigenti viola e gli agenti di Cutrone (LEGGI QUI I DETTAGLI). E allora la domanda sorge spontanea: chi è il più forte tra i due?

LA SCHEDA DI PIATEK

Al netto dei gusti personali, ci affidiamo soprattutto ai numeri. Piatek vanta uno score di gol tra i professionisti decisamente superiore a Cutrone (90 contro 35) ma dalla sua ha 3 anni in più e un ampio trascorso nel campionato polacco (50 gol) che non è paragonabile ai principali campionati europei. All’età di Patrick (22 anni), Krzysztof aveva appena concluso un campionato da 11 reti nella Ekstraklasa e solo l’anno dopo sarebbe esploso con 21 gol prima del passaggio al Genoa e la stagione “bum bum” da 30 reti complessive tra Grifone e Milan. Di fatto l’unica annata da bomber indiscusso, visto che quella appena trascorsa tra Milano e Berlino ha visto il polacco segnare appena 8 reti (di cui 5 su rigore). Non molto meglio ha fatto Cutrone (6 gol tra Wolverhampton e Fiorentina) che però ha potenzialmente maggiori margini di crescita. Curiosità: la media minuti/gol complessiva in carriera di Piatek e Cutrone è pressochè identica, 1 rete ogni 180′ circa (dati transfermarkt). E simile sarebbe anche l’investimento, considerando che il riscatto dell’italiano è fissato a 18 milioni mentre per acquistare il polacco servirebbero una 20ina di milioni.

