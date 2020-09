VN – Cutrone in bilico, ecco cosa è emerso dall’incontro di oggi

Un faccia a faccia per discutere del futuro di Patrick Cutrone. L’incontro andato in scena oggi al centro sportivo della Fiorentina è servito per chiarire le rispettive posizioni. Il giocatore non vorrebbe andare via, ha scelto la Fiorentina a gennaio perchè credeva in un progetto importante e adesso vorrebbe giocarsi le sue carte. La Fiorentina però punta molto su Vlahovic e ha rifiutato un’offerta importante del Lipsia: ecco perchè i dirigenti viola hanno fatto capire che Patrick parte arretrato nelle gerarchie di Iachini e di prendere in considerazione eventuali offerte. Al momento si registrano i sondaggi di Bologna e Genoa, qualcosa potrebbe venire fuori anche dall’estero. La Fiorentina insomma è disposta a sacrificare Cutrone – al momento non è ancora scattato l’obbligo di riscatto da pagare al Wolverhatmpton – ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle proposte che gli si presenteranno. E in caso di addio, può decollare la trattativa per Piatek…

