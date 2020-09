VN – Piatek sogna la Serie A, pronto al taglio dell’ingaggio. Nodo formula: il punto

Continuano i contatti tra la Fiorentina e l’entourage di Krzysztof Piatek (SCHEDA). Il polacco sogna il ritorno in Italia e la Viola lo accoglierebbe volentieri. Lo stipendio da quasi 4 milioni annui appare elevato, ma Piatek sarebbe disposto anche ad una piccola rinuncia pur di tornare in Serie A. Un segnale apprezzato dalla dirigenza della Fiorentina. Il nodo è la formula: Commisso vuole fare prestito con diritto di riscatto, mentre tedeschi vogliono obbligo di riscatto a 25 milioni. Non c’è fretta, a fuoco lento i contatti vanno avanti. Anche perché davanti ci deve essere prima una partenza per liberare posto al Pistolero.