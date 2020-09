VN – Dopo Gentile, si tratta per Maleh. Dialogo aperto per il rinnovo di Castrovilli: le cifre

Non solo Davide Gentile (oggi firma triennale come raccontato nei giorni scorsi). Con il suo agente Michelangelo Minieri la Fiorentina parlerà anche del giovane Youssef Maleh (SCHEDA), che Pradè vorrebbe bloccare e girare in prestito o agli stessi lagunari o ad un altro club di B. Per Gaetano Castrovilli impostato dialogo per rinnovo al 2025 con nuovi ingaggio da 2 milioni più bonus, da completare nelle prossime settimane.