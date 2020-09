VN – Davide Gentile alla Fiorentina, ci siamo: visite mediche a Firenze in corso

Giornate molto intense in casa Fiorentina, che nella giornata di oggi dovrebbe riabbracciare Borja Valero e presentare Giacomo Bonaventura. Come raccolto da Violanews, però, anche il giovane Davide Gentile, terzino classe 2003 che arriverà a Firenze nell’ambito dell’affare Dabo con il Benevento, oggi potrebbe vestire ufficialmente di viola. Il ragazzo è arrivato di prima mattina a Firenze per svolgere le visite mediche che gli permetteranno poi di iniziare la sua avventura con la Fiorentina. Successivamente si sposterà al centro sportivo viola, dove firmerà il contratto.

