Roma, sondaggi per Biraghi e Izzo. Fiorentina su Calafiori, ma la formula non convince

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Roma ha fatto un sondaggio per Biraghi della Fiorentina. Se l’operazione andrà a buon fine, il giovane mancino Calafiori (SCHEDA) andrà un anno in prestito. Lo vorrebbe proprio la Fiorentina, ma a titolo definitivo: la Roma ha rifiutato 7 milioni e conta di rinnovare il contratto al promettente terzino del 2002 assistito da Raiola. La novità di queste ore in casa giallorossa riguarda Armando Izzo, difensore in uscita dal Torino cercato anche dalla Fiorentina. Izzo, classe ’92 (SCHEDA), è valutato 20 milioni da Cairo, ma può essere uno scambio a sistemare le cose. In ballo i nomi di Kluivert, Cristante e Juan Jesus.