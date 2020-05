Un’altra punta al posto di Cutrone? L’obbligo di riscatto non è un ostacolo insormontabile

Vlahovic, Cutrone e Kouamé. Volendo anche Chiesa e Ribery. Talento, fantasia e tanta potenzialità nell’attacco della Fiorentina, ma i gol? Nessuno tra i protagonisti citati ha un pedigree che garantisca 20 reti a stagione (LEGGI), per questo negli ultimi mesi è tornata a circolare la possibilità che la Fiorentina intervenga nel prossimo mercato per l’acquisto di una punta in grado di dare più sicurezze sotto porta, magari da affiancare a Vlahovic nel suo percorso di crescita. E Cutrone? Potrebbe essere lui a pagare questa (possibile) scelta (LEGGI).

Se davvero la società viola decidesse di intraprendere questa strada, il contratto stipulato con il Wolverhampton per il trasferimento a titolo temporaneo dell’ex attaccante del Milan sarebbe un problema non insormontabile. Il prestito oneroso (3 milioni) di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro è formula che potrebbe alzare più di un dubbio sulla reale possibilità di interrompere il rapporto con Cutrone. Tuttavia è giusto ricordare che l’obbligo di riscatto, a differenza del diritto, non è una formula giuridicamente riconosciuta e tutelata nell’ordinamento del calcio italiano.

“Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva”, si legge nel regolamento della Figc. In pratica, viene menzionato l’obbligo di riscatto solo come “convenzione” tra società, quindi senza implicazioni regolamentari. E’ un accordo che si può interrompere, anche se in genere si tende a rispettarlo o, al limite, a trovare una via di uscita condivisa tra club acquirente, club venditore e giocatore che porti al mancato riscatto. Ma la speranza, ovviamente, è che Cutrone riesca a dimostrare tutto il suo valore con la maglia viola. DIPENDERÀ ANCHE DAL DESTINO DI QUESTO CAMPIONATO: LE PAROLE DI SPADAFORA.