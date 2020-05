Il focus del Corriere Fiorentino si conclude con l’attacco. Tutto, va da sé, gira attorno a Federico Chiesa. Una sua cessione darebbe alla Fiorentina una «potenza di fuoco», dal punto di vista economico, buona per andare ad aggredire obiettivi (parecchio) pesanti. A prescindere da Federico comunque, è aperta la caccia ad un centravanti che, in partenza, garantisca i famosi 20 gol. Uno di esperienza, da affiancare (e alternare) a Vlahovic. A pagare, invece, potrebbe essere Patrick Cutrone. Per il resto, con Ribery, Kouame e Sottil, e se dovesse restare Chiesa, reparto fatto. Altrimenti, oltre al bomber, servirebbe anche una seconda punta di alto livello. Il tempo per scegliere al meglio, stavolta, c’è.

In difesa serve un nuovo Gonzalo: non solo Kumbulla per sostituire Pezzella. E sulle fasce…