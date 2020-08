L’ex compagno di squadra a VN: “Fiorentina squadra giusta per Eder, ve lo racconto. Juric avrebbe fatto innamorare Firenze”

Pietro De Giorgio, ex attaccante del Crotone di Juric è stato compagno di Eder ai tempi dell’Empoli nella stagione 2009-10. Per andare alla scoperta dell’attaccante italo-brasiliano accostato nelle ultime ore alla Fiorentina, abbiamo intervistato in esclusiva l’ex compagno e amico di Eder, De Giorgio.

Pietro, nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota il nome di Eder per l’attacco della Fiorentina. Ti piace l’idea?

Eder è ancora oggi un mio amico, ci sentiamo spesso. All’Empoli stavamo insieme 24 ore al giorno, sono convinto che nella Fiorentina farebbe molto bene. Credo che sia la piazza adatta per lui, è un professionista, un ragazzo a modo e con la testa sulle spalle, classica persona innamorata della famiglia

Sembra il tipo di giocatore che per atteggiamento può piacere ai tifosi…

Assolutamente, è un generoso. Magari anche per quello è capitato che in qualche stagione abbia fatto meno reti, spende sempre molte energie in fase difensiva, si batte sempre e capita che perda un po’ di lucidità sotto porta. I fiorentini sono calorosi, se vedono un giocatore dare battaglia apprezzano. Se Iachini rivuole Eder un motivo ci sarà…

Vedi Eder come un giocatore adatto al calcio di Iachini?

Assolutamente, non dobbiamo mai scordarci che Eder è uno che i goal sa farli. Con l’Empoli fece una stagione da quasi 30 reti, infatti si vedeva che era di un livello superiore alla B. È un giocatore dalle grandi qualità, non si arriva in Nazionale così dal nulla

Sei stato allenato da Juric a Crotone, lo stesso allenatore che è stato vicino alla panchina Viola…

Io ho sempre pensato che il calcio proposto da Juric avrebbe fatto innamorare Firenze. E continuo a pensarlo ancora oggi, lui è una persona pura e chiara, dice sempre le cose come stanno. Non può non piacere un tecnico così

La conferma di Iachini pensi che sia meritata?

Iachini ha sempre fatto bene, ha raggiunto grandi salvezze e ha vinto tanto in B. Ha conoscenze calcistiche, la ripartenza della Fiorentina dopo il lockdown credo che abbia convinto la società a confermarlo

