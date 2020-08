Pedullà: “Eder ha scelto la Fiorentina. Troppo forte il richiamo di Iachini”

Sul proprio portale dedicato al calciomercato, Alfredopedulla.com, il noto esperto in materia parla così del futuro dell’attaccante brasiliano: Eder vuole tornare in Italia. Troppo forte il richiamo della Serie A e soprattutto quello di Beppe Iachini. Allenatore che il brasiliano stima parecchio e con cui ha scritto pagine importanti nella Sampdoria. Ma c’è di più, molto di più: Eder ha scelto la Fiorentina, l’ha messa al primo posto della lista. E ci sono stati contatti concreti con lo Jiangsu, proprietà Suning, il club che lo prese qualche anno fa. L’ingaggio è importante, oltre cinque milione a stagione, il contratto scade nel 2022, ma Eder (che ha altre offerte) è disposto a spalmarlo, magari allungando per un altro anno. Situazione da seguire, troppo forte il richiamo della Serie A e di Beppe Iachini