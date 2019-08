Dal campo al mercato: le indicazioni di Montella. Da Ranieri a Ceccherini passando per Montiel e Simeone

Prima le scelte e poi le parole. Sono tante le indicazioni arrivate ieri sera da Vincenzo Montella, da declinare in chiave mercato. Se ad esempio l’impiego ridotto di Chiesa e Pezzella aveva una spiegazione ben precisa (LEGGI QUI), è inevitabile dare un peso diverso alla voce Simeone. Il Cholito ancora una volta ha trovato pochissimo spazio ed è stato schierato in un ruolo non suo, cioè esterno sinistro del tridente. Il gol segnato sposta poco e nulla nelle strategie della Fiorentina: l’argentino è sul mercato. Fa riflettere anche l’esclusione di Ceccherini, rimasto in panchina per 90′ al pari di Brancolini e Gori: non è affatto da escludere un suo addio entro fine mercato. Montella lo considera al momento la quarta scelta, scavalcato ormai da Ranieri, già preannunciato titolare nella gara di Coppa Italia che segnerà l’inizio ufficiale della stagione viola. Giovani in rampa di lancio, come Castrovilli (di cui vi parlammo in tempi non sospetti) e come soprattutto Sottil, destinato a rimanere a Firenze con la voglia di ritagliarsi un ruolo importante. La sorpresa potrebbe essere Montiel, che sembrava sicuro partente (in prestito) ma che a cui ieri Montella ha dato una chance importante, ripagata dallo spagnolo con alcune giocate di fino e un assist al bacio per Benassi. Sono al momento un po’ più indietro, invece, Terzic e Zurkowski.