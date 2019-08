Montella: “L’ambiente ci sta dando credito. Pezzella fuori perché squalificato in Coppa”. E conferma Ranieri e Sottil

Subito dopo la partita vinta 4-1 con il Galatasaray Vincenzo Montella è intervenuto in sala stampa: “La squadra ha fatto delle buone partite in precampionato, anche contro grandi squadre. Quella fatta meno bene è stata a Livorno. Stasera sono contento, la squadra ha avuto continuità anche se spesso il calcio d’agosto mente: ma preferisco vincere. Sottil? Si sta impegnando molto, ha qualità. Si è visto subito, deve crescere senza mettergli fretta. Starà con noi e capirà tanto allenandosi con i grandi. L’ambiente? Mi auguro che i tifosi si divertano, sentiamo vicinanza, fiducia e tanto credito che hanno dato a me e alla nuova proprietà. Badelj e Pulgar? Sono due giocatori simili, si possono adattare e per me l’importante è essere organizzati nelle richieste ai calciatori. Non credo che spostandoli di 10 metri cambi molto per loro. Chiesa e Pezzella? Ne possono giocare solo 11 dall’inizio. Pezzella è squalificato per la prossima partita e ci tenevo a far giocare la coppia centrale per la Coppa Italia. Per quanto riguarda Chiesa, volevo vedere i due ragazzini, soprattutto Sottil che non aveva mai giocato a sinistra e Montiel che si era infortunato. Ranieri? E’ concentrato, intraprendente, vispo, legge bene le situazioni. A Foggia ha fatto il terzo centrale, giocando a due sta dando risposte, ha voglia di imparare e gli farà bene. Il Monza? Sono contento di incontrare Brocchi, così come lo sarei stato se avessi incontrato Inzaghi. Vedrò Galliani, abbiamo condiviso delle vittorie. Mi fa piacere per loro ma sarà un avversario come un altro. Cosa non mi è piaciuto? Non abbiamo fatto tutte le pressioni giuste e abbiamo sbagliato qualche gol di troppo sotto porta. Sono contento al di là del risultato dell’impegno e dello spirito che aveva la squadra: sono segnali importanti.