VN – Castrovilli promosso, farà parte della nuova Fiorentina. Il contratto…

Se c'è un reparto da rifondare nella Fiorentina è senza dubbio il centrocampo. Via Gerson, Edimilson, Norgaard e presto anche Veretout, rimangono di fatto solo Benassi e, forse, Dabo. A questi si aggiungerà Zurkowski, mezzala di talento da valutare però nel calcio italiano. E poi c'è un altro nome: Gaetano Castrovilli. Nelle due stagioni alla Cremonese è cresciuto tantissimo tanto da attirare l'interesse di alcuni club di Serie A. Ma salvo sorprese il suo futuro sarà gigliato: secondo quanto raccolto da Violanews.com, Montella e la società credono in Castrovilli e hanno deciso di inserirlo nella rosa della prossima stagione. Mezzala o trequartista, il classe '97 partirà con la squadra per Moena e poi starà a lui ritagliarsi uno spazio nel prossimo campionato. In agenda è previsto anche un incontro nei prossimi mesi per discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2021.