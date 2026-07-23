Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa LIVE – Jimenez: “Trattativa velocissima. Mi hanno convinto le prospettive”

news viola

LIVE – Jimenez: “Trattativa velocissima. Mi hanno convinto le prospettive”

LIVE – Jimenez: “Trattativa velocissima. Mi hanno convinto le prospettive” - immagine 1
Le parole del nuovo terzino viola, Alex Jimenez, arrivato dal Bournemouth, direttamente dal Media Center del Viola Park
Alessio Vannini

Prosegue la serie delle presentazioni ufficiali in casa Fiorentina. Dopo gli appuntamenti con Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park è il turno di Alex Jimenez:

"La trattativa è andata velocissima. Quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì. Mi è piaciuto quello che mi hanno detto, le prospettive della società. Sono molto felice di essere qui"

Il passato in Italia

—  

"Al Milan è stata una tappa bella nella mia carriera. E' cominciato tutto in rossonero, ma adesso penso a lavorare e giocare per la Fiorentina"

La non convocazione con la Spagna

—  

"Sono felice per la Spagna, è il mio paese, dove sono cresciuto. Sono contento di aver visto vincere il Mondiale alla Spagna"

Le sue tante esperienze in giro per l'Europa

—  

"Penso che sono giovane e devo crescere ancora. Non è niente di male andare in squadre nuove. Se lavoro bene, le cose andranno per il meglio"

Obiettivo in viola e di squadra

—  

"E' presto per parlare di obiettivi, voglio lavorare e migliorare con tutta la squadra. Dovrò fare il meglio per me e per il gruppo"

Il suo ruolo preferito

—  

"Sono a disposizione del mister. Ho sempre fatto il terzino destro ed è il mio ruolo preferito"

Cosa ti chiede Grosso?

—  

"Sono da una settimana qui, ancora non ho sentito così tanto Grosso. Nei prossimi giorni capirò meglio cosa vuole da me e cercherò di fare il meglio per lui e per la squadra"

Trovi analogie tra Iraola e Grosso?

—  

"Iraola è stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, però è il passato. Voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che vuole lui"

 

Leggi anche
Viery: “Dodò mi sta aiutando tanto, come Dragusin. Radu ha una particolarità”
Viery rivela: “Sento spesso Dunga, tra i viola del passato scelgo lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA