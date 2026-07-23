Prosegue la serie delle presentazioni ufficiali in casa Fiorentina. Dopo gli appuntamenti con Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park è il turno di Alex Jimenez:
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LIVE – Jimenez: “Trattativa velocissima. Mi hanno convinto le prospettive”
"La trattativa è andata velocissima. Quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì. Mi è piaciuto quello che mi hanno detto, le prospettive della società. Sono molto felice di essere qui"
Il passato in Italia—
"Al Milan è stata una tappa bella nella mia carriera. E' cominciato tutto in rossonero, ma adesso penso a lavorare e giocare per la Fiorentina"
La non convocazione con la Spagna—
"Sono felice per la Spagna, è il mio paese, dove sono cresciuto. Sono contento di aver visto vincere il Mondiale alla Spagna"
Le sue tante esperienze in giro per l'Europa—
"Penso che sono giovane e devo crescere ancora. Non è niente di male andare in squadre nuove. Se lavoro bene, le cose andranno per il meglio"
Obiettivo in viola e di squadra—
"E' presto per parlare di obiettivi, voglio lavorare e migliorare con tutta la squadra. Dovrò fare il meglio per me e per il gruppo"
Il suo ruolo preferito—
"Sono a disposizione del mister. Ho sempre fatto il terzino destro ed è il mio ruolo preferito"
Cosa ti chiede Grosso?—
"Sono da una settimana qui, ancora non ho sentito così tanto Grosso. Nei prossimi giorni capirò meglio cosa vuole da me e cercherò di fare il meglio per lui e per la squadra"
Trovi analogie tra Iraola e Grosso?—
"Iraola è stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, però è il passato. Voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che vuole lui"
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