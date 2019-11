Commisso: “Chiesa? Troppe fake news, riparlerò con Enrico. Montella? Ci mancano 3 punti”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è soffermato qualche minuto all’esterno del suo albergo. Queste le sue parole: “L’incontro con Enrico Chiesa? Io avevo bisogno di dormire un po’, credo che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di parlare con Enrico. Federico sa quanto è importante per noi, non abbiamo mai mosso una critica, però siamo una squadra e c’è bisogno che tutti pensiamo al bene della squadra. Ho letto troppe fake news su Chiesa. Montella? Ci mancano 3 punti per considerare positivo il nostro andamento, a 19 saremmo più alti della media degli ultimi anni. A Verona dovevamo fare meglio, a Cagliari la Fiorentina non mi è piaciuta affatto ma la squadra va incoraggiata. Ho detto dal primo giorno che la cosa importante era stare lontani dalla zona retrocessione, non possiamo pretendere la Champions, date tempo ai ragazzi e a Montella. I nostri progetti sono più a lungo termine. Sono qui anche per dire che certe cose non ci piacciono, serve più grinta. Quando giocavo, nella mia squadra se qualcuno avesse toccato Pezzella come è accaduto domenica, io avrei messo in campo ancora più grinta. Il centro sportivo? Stiamo andando ora da Casamonti per preparare la presentazione che avverrà domani”. ECCO COME SARA’ IL NUOVO CENTRO SPORTIVO