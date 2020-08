Castrovilli, pronto a dribblare la Roma? Commisso terrà duro, ma se i giallorossi si presenteranno con 40 milioni…

Il mirino della Roma è ben puntato su Castrovilli, ormai non è più un mistero, anche se le possibilità di portare lontano da Firenze il centrocampista pugliese non sono così alte. L’idea dei giallorossi però c’è, nonostante gli alti costi del cartellino di Castrovilli (intorno ai 40 milioni). La Roma è alla dannata ricerca di un perno per costruire il centrocampo del futuro visto che fino ad oggi la squadra di Fonseca non ha mai avuto pedine fisse ma ha sempre alternato i calciatori in quella zolla di campo. Commisso proverà a resistere e probabilmente ci riuscirà, ma se davvero il club capitolino si dovesse presentare con una proposta allettante alcune valutazioni verrano fatte, anche se perdere Castrovilli vorrebbe dire dover ricostruire interamente il centrocampo, nonostante il grande acquisto Amrabat. L’idea di fare un’enorme plusvalenza non è da escludere, visto che il centrocampista esploso a Cremona sembrava destinato a prestiti continui, senza dimora fissa e lontano dal vestire la maglia gigliata. Invece, Montella ha dato a Gaetano (che è innamorato di Firenze) l’opportunità della vita in quella che è stata in fin dei conti l’unica scommessa vinta dell’Aeroplanino-bis. E chissà che il leggero calo nel finale di stagione di Castrovilli non possa aprire scenari differenti. In fondo, nel calcio può sempre succedere di tutto.