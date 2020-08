Castrovilli, la Roma prepara l’offerta: ecco i giallorossi graditi a Pradè

La nuova Roma di Friedkin è a caccia del grande colpo per mantenere la squadra a un alto livello di competitività. Il nome individuato – scrive il Corriere dello Sport – è Gaetano Castrovilli. E’ stato Guido Fienga a contattare personalmente l’entourage del giocatore, comunicando le intenzione della società: la Roma è concentrata sulle cessioni, ma una volta conclusa la prima parte di mercato presenterà alla Fiorentina un’offerta concreta che includa anche giocatori graditi al club viola: tra i giovani Calafiori (SCHEDA) e Riccardi (SCHEDA), Pradè ha adocchiato anche Florenzi (SCHEDA) e Juan Jesus (SCHEDA) come possibili rinforzi.

Castrovilli ha l’identikit preciso del calciatore che cerca la Roma. Non solo in termini di qualità tecniche, ma anche in ottica di una prospettiva finanziaria. Anche se il cartellino costa molto, circa 40 milioni, lo stipendio è in linea con i nuovi paletti fissati da Fienga: Castrovilli guadagna un milione più bonus. Alla Roma prenderebbe quasi il doppio. Resta da convincere Commisso che ha già dato il via libera a Chiesa e non vorrebbe perdere nella stessa estate tutte e due i calciatori.