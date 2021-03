Bucciantini: “Fa effetto sentire Prandelli così. Vlahovic campione grazie a lui”

Marco Bucciantini, opinionista nel salotto di Sky Sport, ha commentato brevemente le parole di Cesare Prandelli nel post-partita di Benevento:

Mi ha fatto effetto sentire Prandelli parlare così. È un allenatore capace di vincere due panchine d’oro con la Fiorentina. Per lui Firenze è qualcosa di speciale. Se la Serie A celebra un nuovo campione come Vlahovic è grazie a lui che lo ha scelto come titolare. Prima l’attaccante veniva sorteggiato tra lui, Cutrone e Kouame…