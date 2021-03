Prandelli: “Contento per Vlahovic ed Eysseric, ma sono stanco”

Dopo la fine di Benevento-Fiorentina, Cesare Prandelli si è soffermato ai microfoni di Sky Sport:

La tripletta di Vlahovic? Il merito è solo suo, lui deve trovare ancora più tranquillità. Adesso sarà più complicato, le aspettative su di lui si alzano. Sappiamo che il Benevento è forte sulle seconde palle, abbiamo cercato di giocare in maniera razionale e di non lasciare spazi. Ribery? Mi ha detto che avrebbe potuto fare anche 90 minuti, ma io sono abbastanza vecchio e non ho calcolato il tempo. Contento per Eysseric, può giocare dappertutto, ha lavorato e sofferto molto per mettermi in difficoltà e ci è riuscito. Attaccheremo gli spazi anche contro le grandi, giocheremo in verticale. Sono molto stanco, un po’ vuoto. Motivi? Nessuno, sono semplicemente stanco. Firenze stimola molto e chiede molto, io avevo capito fin dall’inizio quale poteva essere il nostro campionato. Abbiamo cercato di far gruppo tra di noi, all’esterno ci sono sempre situazioni da tamponare, ma a me non piace tamponare, voglio vivere le cose a viso aperto.