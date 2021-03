Benevento-Fiorentina ore 18, diretta LIVE. Le ultime

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Venuti (Caceres) Bonaventura, Pulgar, Castrovilli (Borja Valero), Biraghi (Venuti); Ribery, Vlahovic

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita (Insigne), Caprari; Lapadula (Gaich)

L’arbitro della gara

Sarà l’esperto Piero Giacomelli (43 anni) della sezione arbitrale di Trieste il direttore di gara questo pomeriggio a Benevento. Rizzoli gli ha affidato questa partita delicata per la zona calda della classifica. Giacomelli ha arbitrato finora 11 partite di Serie A e 2 della serie cadetta. Due gli incroci nell’anno con i viola (una vittoria e una sconfitta) mentre con i campani ha arbitrato una sola volta e la gara al Vigorito finì 1-1 contro il Torino.

-> CLICCA PER LEGGERE LE STATISTICHE DI GIACOMELLI CON LA FIORENTINA

La partita in tv e streaming

Benevento-Fiorentina ore 18

Canale tv: Sky calcio

Streaming: Sky go e Now tv

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Benevento-Fiorentina in tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com. Vi racconteremo tutte le fasi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale con le interviste del dopo partita e le pagelle. Presente l’immancabile radiocronaca di David Guetta su Radio Bruno.

Segui su Violanews il tabellino in tempo reale e la diretta testuale di Benevento-Fiorentina

0 0 RETI: 1° tempo – Minuto di gioco: TABELLINO STATISTICHE

GERMOGLI PH: 7 DICEMBRE 2020 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS GENOA NELLA FOTO GOL ESULTANZA MILENKOVIC