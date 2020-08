Bocci: “Pessina andrebbe zittito più spesso. Ha fatto osservazioni che non gli competono”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha commentato le parole di Rocco Commisso sul soprintendente Andrea Pessina:

Pessina ha fatto osservazioni che non gli competono, deve fare il suo mestiere, il funzionario di Stato. Mi pare che non sia favorevole a niente per ciò che riguarda lo stadio e che percepisca il Franchi come gli Uffizi. Vorrei il nuovo stadio a Campo di Marte, altrimenti rischierebbe di diventare come il Flaminio a Roma, un’opera fatiscente. Mi sorprende il fatto che la politica fiorentina non stigmatizzi le parole di Pessina che andrebbe zittito più spesso. Mi sembra che Commisso voglia fare una battaglia portandosi dietro Firenze, ma nell’attesa la Fiorentina non può non crescere, servono 2-3 titolari importanti.