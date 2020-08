Toccafondi (IV): “Pessina è mai stato a vedere una partita dalla curva?”

In una lettera inviata al Corriere Fiorentino, Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, si è soffermato sul soprintendente di Firenze, Andrea Pessina. Vi proponiamo l’ultima parte. La lettera integrale nel quotidiano in edicola:

Per non parlare delle curve. Chi ha rilasciato l’intervista è mai stato a vedere una partita dalle curve? Penso di no! Ha mai fatto un giro sotto le gradinate o sotto le scale elicoidali guardando la condizione del cemento e non solo la oggettiva bellezza della struttura? C’è un altro caso di impianto sportivo, magari non proprio di «rilevantissimo interesse culturale», magari solo «rilevante», che da alcuni anni è sotto uno stesso provvedimento di tutela, ed è sostanzialmente inutilizzato e abbandonato: lo stadio Flaminio a Roma. Non voglio — e lo dico da politico, da fiorentino e da amante della tutela della mia città — che un pezzo di storia di Firenze possa fare quella fine! Non basta definirlo di «rilevantissimo interesse culturale» perché magicamente arrivino soldi pubblici per sistemarlo, manutenerlo e fare tutti gli interventi e i lavori di cui c’è bisogno.