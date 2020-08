Biraghi bis o avanti con Dalbert? Nessuno dei due: a sinistra serve uno alla Vargas

Inutile girarci intorno: la Fiorentina non ha un laterale sinistro di livello medio-alto da tanti, troppi anni. Forse l’ultimo interprete degno di tale definizione è stato Juan Manuel Vargas, in parte anche Marcos Alonso, in alcuni momenti pure Manuel Pasqual. Di sicuro, non rientrano nella categoria né Dalbert né Cristiano Biraghi. Onesti interpreti del ruolo, che la Fiorentina deve fare in modo di non avere a disposizione nella prossima stagione. Il brasiliano è tornato all’Inter per fine prestito, l’italiano sta facendo il percorso inverso in direzione Firenze.

Niente accordo per rinnovare quanto visto in questa stagione. E la speranza, almeno per chi scrive, è che non arrivi mai. Dalbert ha dimostrato discreti spunti in fase offensiva, ma una predisposizione difensiva completamente assente. Biraghi lo conosciamo: su dieci cross tentati almeno otto centrano il difensore avversario. Alla Fiorentina serve qualcosa di diverso, un profilo superiore a entrambi. Nomi? Li lascio a chi di dovere, professionisti lautamente stipendiati per scovare i migliori talenti in giro per il mondo.

Due certezze, secondo il mio modesto punto di osservazione: Biraghi dovrà essere utilizzato solo per fare cassa; è sufficiente comprare un solo laterale mancino, con Igor, Venuti o Lirola che in caso di necessità possono adattarsi. L’esterno lombardo sta attirando le attenzioni della Roma, dunque potrebbe essere semplicemente di passaggio a Firenze e senza l’obbligo di dover ridiscutere al rialzo l’ingaggio come già dichiarato dal suo agente. Sul secondo punto, massimizzando l’investimento su un profilo di alta qualità, con una sola competizione da giocare la necessità di turnover è minima, quindi a mali estremi vale la pena sfruttare la duttilità di alcuni elementi già presenti in rosa.

