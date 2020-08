Kolarov verso l’addio, per lui c’è l’Inter. La Roma guarda in casa Fiorentina

Su l’edizione odierna del Messaggero troviamo uno spazio dedicato al mercato giallorosso. Per la nuova società americana, le questioni più importanti riguardano le possibili cessioni di Dzeko e Kolarov. Il bosniaco vede bianconero, mentre per il serbo è forte l’interesse dell’Inter di Antonio Conte. Le avances del club nerazzurro per il laterale sinistro sono infatti da ricondurre alla fumata nera relativa allo scambio Dalbert-Biraghi con la Fiorentina. La mancata riconferma dell’esterno italiano ha infatti costretto l’Inter a tornare sul mercato per la corsia mancina e Kolarov è il nome più caldo. La stessa Roma non sta a guardare ed è interessata proprio a Biraghi per colmare l’eventuale lacuna dovuta alla cessione dell’ex Manchester City.

