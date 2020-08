Romulo: “La Fiorentina dovrebbe sempre lottare almeno per l’Europa. I tifosi meritano di più”

Romulo, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva: “I tifosi viola devono chiedere qualcosa in più, lo meritano. Ho vissuto a Firenze due anni, indossare quella maglia significa tanto. Da due-tre anni la Fiorentina è sempre nella parte destra della classifica, invece minimo dovrebbe lottare per un posto in Europa League. Commisso è carico, farà investimenti, la Fiorentina per il calcio italiano significa tanto”.

