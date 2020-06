Amrabat si riprende la scena. Padrone del campo contro il Cagliari, la Fiorentina si sfrega le mani

Verona-Cagliari nel segno di due ex Fiorentina, Di Carmine e Simeone a segno nel 2-1 che proietta il Verona in Zona Europa. Ma a prendersi la scena è Amrabat, il centrocampista, prossimo a vestire la maglia gigliata, spazza via i dubbi riguardo alla preparazione atletica delle squadre. Il 24 del Verona è già in grande forma: corre, rincorre, ispira il primo goal veronese e costruisce. Tutto quello che un allenatore vorrebbe da un centrocampista lo si ritrova nella prestazione a tutto tondo di Amrabat, a conferma dell’ottimo colpo della Fiorentina e della straordinaria stagione del giocatore marocchino. Sotto i riflettori di questa prima giornata di calcio ritrovato in Italia ci finisce Amrabat. E la Fiorentina si sfrega le mani. LA FIORENTINA ASPETTA AMRABAT