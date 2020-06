Amrabat, che attesa! Sarà a Firenze il 12 luglio, ma… da avversario

Sofyan Amrabat arriverà al Franchi, con ancora indosso la maglia del Verona, il 12 luglio prossimo, quando le due squadre si affronteranno per la tredicesima giornata di ritorno. Per varcare il cancello del centro sportivo, quella che poi diventerà la sua casa per i prossimi cinque anni, invece, dovrà ancora aspettare. Prima, si legge su La Nazione in edicola oggi, c’è da concludere la stagione con la squadra di Juric, per poi ricominciare a mettere tutti i pezzi del puzzle al loro posto.