Alla fine ha deciso Rocco. Retroscena e contraddizioni di una scelta che divide Firenze

Beppe Iachini confermato per la prossima stagione. Se ce lo avessero detto a dicembre non ci avrebbe creduto, probabilmente, neanche la stessa Fiorentina. Che provò fino all’ultimo a fargli firmare un contratto solo fino a fine stagione. Da qualche giorno invece la notizia stava diventando concreta, difficile dire se per reale convinzione o per mancanza di alternative.

Ha scelto Rocco

Di sicuro è stata una scelta molto discussa anche all’interno della società, se è vero – ed è vero – che i dirigenti avevano valutato (e anche sondato) più di un allenatore nelle scorse settimane: da De Rossi a Juric passando per Di Francesco. Ma Rocco Commisso non ha mai dato il via libera, preferendo valutare fino in fondo l’operato di Iachini. E dopo la larga vittoria di ieri sul Bologna ha rotto gli indugi. Una scelta che desta perplessità, inutile nascondersi, perchè il curriculum del mister ascolano stride con le ambizioni più volte sbandierate dalla proprietà americana.

Un’altra scommessa

Il suo miglior piazzamento in carriera, fino ad oggi, è l’11° posto e nel suo “palmares” figurano esoneri con Chievo, Brescia, Palermo, Udinese ed Empoli. D’altro canto va riconosciuto all’ex medianaccio viola di aver creato un ottimo rapporto con lo spogliatoio (vedi l’endorsment di Chiesa) e aver dato grande solidità difensiva alla squadra. Basterà per tentare l’assalto all’Europa nella prossima stagione? Certamente no. E’ la più grande sfida di Beppe e un’altra scommessa della Fiorentina. Sperando che vada meglio delle tante tentate negli ultimi anni.