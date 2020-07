La (doppia) presa di posizione di Federico Chiesa

Forse erano solamente risposte in “calcese”, le classiche frasi preconfezionate per evitare qualsiasi polemica. Ma le parole di Federico Chiesa arrivate ieri sera ci dicono due cose.

Il suo futuro

L’attaccante strizza l’occhio alla Fiorentina, parla di attaccamento alla maglia, elogia la società e sottolinea il grande rapporto con Rocco, sembra ancora totalmente immerso nel mondo viola. Da qui a dire che voglia restare a Firenze ce ne passa parecchio e, anzi, la sensazione è che se arrivasse l’offerta giusta sarebbero contenti di separarsi sia lui che la stessa Fiorentina. Ma certamente Federico non cerca lo scontro. E siccome al momento proposte concrete non ce ne sono (almeno in linea con le richieste del club), si sta preparando il terreno per un eventuale futuro in viola.

L’allenatore

Ancor più netta la presa di posizione di Chiesa nei confronti di Iachini. “Tutta la squadra è con lui… Per lui sono disposto a giocare ovunque… Ci ha dato tantissimo… Ha una mentalità straordinaria”. Insomma, il numero 25 vota esplicitamente per la conferma del tecnico su cui la Fiorentina non si è ancora espressa. Un endorsment bello e buono che, se vogliamo, può sembrare anche interessato nel caso in cui il giocatore rimanesse in viola. O forse è semplicemente un favore ad una persona a cui si è legato molto in questi mesi. MA OCCHIO ALLE INDISCREZIONI SU DI FRANCESCO

