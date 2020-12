L’investitura sembra definitiva: Prandelli punta su Dusan Vlahovic. Salvo clamorose sorprese sarà infatti ancora il serbo a guidare l’attacco della Fiorentina stasera contro il Genoa e sarà la quarta volta da titolare su 4 partite col nuovo mister. Che, dopo aver depennato Kouame dall’elenco dei centravanti, ieri ha fatto capire chiaramente che Cutrone al momento è indietro nelle sue gerarchie (vedi video in alto). Dunque all in su Vlahovic, nonostante le tante prestazioni negative di questo avvio di stagione, per una scelta che ha un senso molto chiaro: far ritrovare fiducia ad un ragazzo che un anno fa era considerato da tutti un predestinato. Del resto l’alternanza di Iachini non aveva pagato e, anzi, aveva finito per aumentare la pressione sui tre giovani attaccanti, chiamati ogni volta a dimostrare qualcosa. Che poi Cutrone abbia avuto meno occasioni degli altri – come lamenta il suo procuratore – lo dicono i numeri, ma questo è un altro discorso. Ciò che conta è la Grande Occasione che Prandelli ha concesso al ragazzo di Belgrado, anche se ovviamente la fiducia non potrà essere eterna (anche perchè il mercato è dietro l’angolo): tocca a Vlahovic battere un primo colpo e dare seguito ai primi, timidi, segnali di San Siro. Magari già stasera col Genoa. >> LA PROBABILE FORMAZIONE DI STASERA