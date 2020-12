Ag. Cutrone annuncia: “Tolta la clausola su Patrick. Si sente rassegnato”. Poi parla di Piatek

Giovanni Branchini, noto procuratore che tra i suoi assistiti annovera anche Patrick Cutrone, è intervenuto a tmw radio. Queste le sue parole sull’attaccante viola: “C’è una novità formale. Più di una volta si è fatto riferimento a un accordo presente sul contratto di Cutrone, quindi l’ho voluto togliere. Mi riferisco all’obbligo di riscatto basato su un certo numero di partite da giocare. Il prestito oggi è secco e libero con una condizione di riscatto già fissata che, ribadisco, potrebbe essere rinegoziata. Il prestito aveva un valore di 3 milioni, mentre il riscatto di 16 milioni suddivisi in due anni. La Fiorentina mi ha detto che i tecnici non avevano mai avuto limitazioni dalla società sul suo impiego, ma ultimamente mi sono sorti molti dubbi e i numeri lo confermano. Mi sembra strano che in un reparto dove si fatica tanto a segnare non possa esserci spazio”.

Branchini si è poi concentrato sull’umore del giocatore: “C’è una certa rassegnazione perché davanti a certi comportamenti non si può far finta di non capire. Noi siamo arrivati a Firenze felicissimi, poi si sa che il calcio è uno sport di squadra. Mi dispiace solo che Patrick non abbia potuto avere le stesse opportunità degli altri per far vedere le sue qualità e in questo modo è molto difficile esprimerle. Mi dispiace perché reputo la Fiorentina una squadra ben assemblata. Mi fa ridere che la possibile salvezza viola sia ora associata all’eventuale arrivo un giocatore (Piatek, ndr) che ieri ha segnato solo il settimo gol in Germania di cui due tra l’altro su rigore. Ci vorrebbe un po’ di equilibrio”.