Kouame, messaggio a Prandelli: “Esterno? Posso farlo, ma mi sento una punta”

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouamè parla ai canali social viola in vista della gara da ex di lunedì contro il Genoa: "Questa settimana è andata abbastanza bene, il mister ci ha seguito con la telecamera e abbiamo lavorato bene con i suoi collaboratori. La sconfitta con il Milan? Sapevamo che sarebbe stata dura, purtroppo il risultato non è arrivato ma ora la testa è solo alla partita di lunedì che è molto importante. Bisogna conquistare i 3 punti. Io sono molto grato al Genoa, ho vissuto un anno e mezzo là e sono stato benissimo. Fin qui è stata una stagione difficile, abbiamo iniziato con una vittoria poi però siamo calati e dobbiamo essere bravi ad uscirne tutti insieme. Il mio ruolo? Sono a disposizione del mister e sono pronto anche a giocare esterno. Però, anche se dicono che faccio pochi gol, io mi sento una punta".