Prandelli, cercasi garanzie psicologiche. Con il Genoa sarà 4-3-3, ma in attacco…

Dopo la buona notizia di ieri sera riguardo alla negatività di mister Prandelli, il tecnico di Orzinuovi si è già messo a lavorare per andare in cerca di quella che sarebbe la prima vittoria in campionato dopo il ritorno a Firenze. Il mister gigliato, per la sfida al Genoa, potrà contare su tutti gli effettivi e sembra orientato a puntare sul 4-3-3, con Vlahovic pronto a sfruttare una nuova chance in attacco. Centrocampo che invece potrebbe vedere ancora Pulgar, con Pezzella pronto a guidare la difesa nonostante le recenti prestazioni non perfette. I giochi per la formazione ovviamente non sono ancora fatti e Prandelli è pronto a puntare sugli 11 che daranno più garanzie psicologiche, oltre ad un apporto molto importante dalle sostituzioni. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

