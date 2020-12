Piatek si risveglia nel derby di Berlino: entra dalla panchina e ribalta il match

La Fiorentina è tornata a pensare a Krzysztof Piatek per risolvere il problema atavico del gol (LE ULTIME). Anche se il polacco ex Genoa e Milan finora di reti ne aveva segnate ben poche (appena 1), almeno fino a ieri sera. Nel derby di Berlino tra Herta e Union, Piatek è partito dalla panchina ma è stato inserito all’intervallo con i suoi sotto 0-1. Il centravanti è stato decisivo per la rimonta dell’Herta, segnando il gol del 2-1 (girata di sinistro e fortunosa deviazione di un difensore) e poi quello del 3-1 con un bel destro al volo dal limite dell’area. L’INTERVISTA: “VI RACCONTO LE DIFFICOLTA’ DI PIATEK”