Nicolodi a VN – “Vi racconto il presente di Piatek, tra delusioni e problemi fisici”

Krzysztof Piątek, centravanti ex Genoa e Milan attualmente all’Hertha Berlino, rimane una delle suggestioni per l’attacco della Fiorentina. Il mercato di gennaio si avvicina ed i rumors si intensificano. Per approfondire il suo stato di forma ed il possibile trasferimento in viola abbiamo parlato in esclusiva con Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport ed esperto di calcio tedesco:

Signor Nicolodi, come sta andando l’avventura di Krzysztof Piątek all’Hertha Berlino?

Il suo presente all’Hertha è abbastanza complicato. Sta giocando poco e quando entra non ripaga le aspettative. Le cause di questa situazione sono molteplici. È coinvolto in una squadra che in campionato non sta ingranando, nonostante sia composta da buoni giocatori. Fatica a trovare gli equilibri giusti, in estate sono cambiati tanti interpreti. In parte una situazione simile a quella della Fiorentina.

Qual è l’attuale condizione del giocatore dal punto di vista fisico e mentale?

Atleticamente il ragazzo desta qualche preoccupazione. Ha qualche noia fisica ed è meno scattante rispetto al passato. Probabilmente ha qualche problemino irrisolto che si trascina. In momenti del genere la fiducia crolla ed è difficile emergere. È un circolo vizioso. Se giochi sempre poco e male è impossibile trovare la forma giusta, ed anche l’aspetto mentale entra in scena. Fai fatica anche nelle azioni più semplici. Il tutto viene amplificato dalla crisi della squadra che vedeva in lui uno strumento per risolvere i problemi, ma così non è stato.

Secondo lei è possibile il suo passaggio alla Fiorentina a gennaio? Potrebbe essere l’innesto giusto per risollevare l’attacco?

Dipenderà molto dai risultati delle prossime partite, a partire dal derby di domani contro l’Union Berlino. Una gara che può spaccare la stagione. La società tedesca ha una dirigenza molto particolare ed ultimamente stanno commettendo diversi errori gestionali. Rispetto agli anni passati hanno investito molto e per questo gli scarsi risultati pesano parecchio. Ci stanno pensando, una decisione in merito credo sarà presa al termine del girone di andata. Per quanto riguarda le cifre, in estate si parlava di 24 milioni di euro che adesso per lui sarebbero una follia. Il giocatore potrebbe fare comodo alla Fiorentina, anche per dare opzioni in più al tecnico, ma soltanto a cifre più contenute.

Pradè a 360°: “Errori? Io il primo responsabile, vi spiego. Cesare la nostra forza, adesso serve unità”