Fiorentina, programmato il vertice di mercato. Piatek si può fare

Sulle pagine de La Nazione si parla anche di calciomercato in ottica Fiorentina. La squadra gigliata nei prossimi giorni si concentrerà esclusivamente sullo scontro salvezza di lunedì contro il Genoa. Tuttavia, fra martedì e mercoledì, la società farà il punto con l’allenatore per gettare le basi del mercato di gennaio. Commisso, Pradè, Barone e Prandelli si confronteranno virtualmente per discutere le necessità della squadra in relazione alle opportunità su piazza. Saranno decisi anche i calciatori ritenuti non indispensabili che potrebbero trovare una nuova sistemazione a titolo definitivo o in prestito. Per l’attacco invece l’obiettivo principale resta Krzysztof Piątek dell’Hertha Berlino, i tedeschi hanno infatti allentato le resistenze.

