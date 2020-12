Avramov sicuro: “Prandelli saprà riaccendere la Fiorentina, i giocatori viola sono forti”

Vlada Avramov, ex portiere viola, è intervenuto a tmw news. Queste le sue parole: “Prandelli positivo al Covid? Intanto gli faccio l’in bocca al lupo e spero ovviamente che torni presto sul campo. E’ uno dei migliori allenatori con cui ho lavorato e per me farà benissimo, è un signore e sa gestire bene la squadra. Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina in questa posizione perché i giocatori sono forti, mi dispiace che sia in questa situazione. La società è ambiziosa e ci sono grandi tifosi, sono sicuro che uscirà presto da questa fase. Si deve riaccendere qualcosa e Prandelli saprà come fare”.