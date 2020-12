Pin duro: “Nello spogliatoio si pensa più ai rinnovi che al campo. Serve presa di coscienza”

L’ex viola Celeste Pin è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Da quanto mi risulta nello spogliatoio si pensa più ai rinnovi di contratti che al campo. Oggi, anche giocando male, ci sono alcuni procuratori che riescono comunque a trovarti un posto perché contano nomi, cognomi e agganci. Un esempio è Balotelli. Da questa situazione se ne può uscire solo se la società mette regole ferree uguali per tutti. Bisogna che tutti quanti si facciano un esame di coscienza, a partire dalla società: palla lunga e pedalare, così ne veniamo fuori. I valori di questa squadra sono altri, se c’è la svolta la Fiorentina può arrivare a lottare anche per l’Europa, ma in questo momento ci vuole responsabilità. Difesa? Ormai le amnesie difensive, per questa squadra, sono all’ordine del giorno”.