La probabile formazione: c’è ancora Vlahovic davanti, duello per rimpiazzare Pulgar

La Fiorentina chiude la decima giornata di campionato ospitando il Genoa in uno scontro delicatissimo per entrambe. Mister Prandelli, secondo i quotidiani in edicola, dovrebbe schierare davanti a Dragowski la difesa a quattro titolare, composta da Biraghi e Caceres sulle fasce e Pezzella e Milenkovic centrali. L’unico dubbio a livello di interpreti riguarda la zona centrale della mediana: Pulgar ha deluso e dovrebbe accomodarsi in panchina, il favorito per sostituirlo dovrebbe essere Duncan, ma La Repubblica punta una fiche su Borja Valero da regista. Davanti è confermato il tridente con Callejon, Ribery e Vlahovic, e Castrovilli pronto ad alzarsi lasciando l’altra mezzala Amrabat più in copertura.

La probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Duncan/Borja Valero, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.

