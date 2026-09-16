Arrivano ottime notizie per Alieu Njie e per la Fiorentina. L'attaccante classe 2005 è stato ufficialmente convocato dalla Nazionale Under 21 svedese per i prossimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria. Un premio strameritato dopo la spumeggiante prestazione contro il Pisa nel derby di Coppa Italia, dove l'ex Torino è stato un vero e proprio incubo per la difesa nerazzurra nel secondo tempo, coronando la prova con l'assist al bacio per il gol di Willy Gnonto.

I prossimi impegni

Njie farà parte del gruppo svedese impegnato in un doppio appuntamento ravvicinato:

Polonia-Svezia: 30 settembre ore 18:00 a Katowice

Svezia-Macedonia del Nord: 5 ottobre ore 18:30 a Falkenberg

Un'occasione per mettere minuti preziosi nelle gambe

La chiamata rappresenta un ulteriore riconoscimento al percorso di crescita del giovane talento viola. Dal punto di vista della classifica, la Svezia è ormai fuori dai giochi per la qualificazione, con Italia e Polonia a contendersi il primato e l'accesso ai playoff, ma la finestra internazionale permetterà a Njie di accumulare ulteriore esperienza a livello internazionale e mettere minuti preziosi nelle gambe in vista del rientro a Firenze.