Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sul gol e sul lavoro di Gnonto contro il Pisa
VIDEO VN - La Fiorentina vince e convince: che impatto degli esterni viola
La prestazione contro il Pisa ha evidenziato non solo il passaggio del turno in Coppa Italia, ma anche il prezioso contributo di Wilfried Gnonto. Oltre alla grande mole di corsa e sacrificio, l'esterno viola si è tolto la soddisfazione di timbrare il cartellino, coronando una prestazione fatta di tanto lavoro oscuro ma decisivo. Il tutto ha scatenato la fantasia del nostro vignettista, Lorenzo Castellani.
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