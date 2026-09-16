La prestazione contro il Pisa ha evidenziato non solo il passaggio del turno in Coppa Italia, ma anche il prezioso contributo di Wilfried Gnonto. Oltre alla grande mole di corsa e sacrificio, l'esterno viola si è tolto la soddisfazione di timbrare il cartellino, coronando una prestazione fatta di tanto lavoro oscuro ma decisivo. Il tutto ha scatenato la fantasia del nostro vignettista, Lorenzo Castellani.

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