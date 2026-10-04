Franco Mastantuono si è sbloccato con la maglia dell’Argentina, trovando il primo gol con l’Albiceleste nel 7-0 contro il Burkina Faso al Monumental. Al termine della gara, il talento della Fiorentina ha parlato delle emozioni per la rete, del Mondiale saltato e delle aspettative che lo accompagnano ormai da tempo.

Quanto è speciale essere tornato a giocare con l’Argentina?«Sono molto contento di essere tornato a vestire questa maglia. Per me ha un significato speciale».

Quanto ti aveva pesato non esserci al Mondiale?«Mi era dispiaciuto molto non partecipare. Da quel momento ho pensato soprattutto a lavorare per meritarmi una nuova convocazione».

Che sensazioni ti lascia il primo gol con la Nazionale?«Segnare mi rende davvero felice. Era un momento che aspettavo e che volevo vivere».

Senti molta pressione intorno a te?«Le persone sono molto esigenti con me e lo capisco». Mastantuono ha poi spiegato di convivere con grandi aspettative fin da quando è entrato nel calcio professionistico a 16 anni, cercando però di concentrarsi soprattutto sul proprio rendimento e sulle esigenze della squadra.

Dove preferisci giocare?«Mi piace giocare con libertà, tra la fascia e il centro, ma sono pronto a stare dove serve alla squadra».