Notte da ricordare per Franco Mastantuono con la maglia dell’Argentina. Il talento della Fiorentina ha trovato ieri il primo gol con la Nazionale maggiore nella larga vittoria per 7-0 contro il Burkina Faso. Entrato nella ripresa, Mastantuono ha firmato il momentaneo 6-0 al 12’ del secondo tempo, inserendosi in area e chiudendo una bella azione corale dell’Albiceleste.

A rendere tutto ancora più speciale è stato il luogo: il gol è arrivato al Monumental di Buenos Aires, lo stadio del River Plate nel quale Mastantuono è cresciuto e ha mosso i primi passi nel grande calcio. Al termine della gara il classe 2007 non ha nascosto la propria felicità: “Il mio primo gol qui, un’emozione unica”. Un’iniezione di fiducia importante anche in ottica Fiorentina, con l’argentino che può tornare a Firenze con il sorriso dopo essersi sbloccato con la sua Nazionale. Qui sotto i video con le parole integrali

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