Mastantuono rientrerà a Firenze soltanto venerdì dopo gli impegni con l’Argentina: per il Genoa resta in dubbio, con Gnonto già preallertato.
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Due giorni di riposo, poi non si scherza più. Paolo Vanoli si prepara a far entrare nel vivo la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Genoa.
Dopo due giorni di riposo concessi ieri dal mister viola, i vari giocatori impegnati con le Nazionali rientreranno al Viola Park per concentrarsi sulla ripresa del campionato. Tutti, o quasi. Perché Franco Mastantuono sarà al centro sportivo viola soltanto venerdì mattina, giorno della rifinitura.
L’argentino, infatti, mercoledì 6 ottobre sfiderà la Bolivia nella gara di addio alla Nazionale di Leo Messi. Dopodiché si metterà in viaggio verso Firenze e avrà a disposizione un solo allenamento con i compagni.
Ovviamente, questa situazione mette in dubbio la presenza dal primo minuto del talento viola, che dovrà correre contro il tempo per strappare una maglia da titolare contro il Genoa. Per questo motivo, Paolo Vanoli avrebbe già preallertato Gnonto.
L’esterno ex Leeds viene considerato il naturale sostituto di Mastantuono e un giocatore capace di dare il giusto equilibrio all’attacco della Fiorentina. Nel caso in cui l’argentino dovesse dare forfait, Gnonto è pronto a prendere il suo posto.
L’ultima parola spetterà a Vanoli, conscio del fatto che Mastantuono non si tirerà indietro, ma anche che la fatica accumulata con gli impegni in Nazionale e il lungo viaggio di ritorno si farà inevitabilmente sentire.
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