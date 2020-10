Commisso: “Un orgoglio lasciare alla Fiorentina una casa bellissima e vicina allo Stadio”

Nella sala consiliare del Comune di Bagno a Ripoli Rocco Commisso interviene per parlare del nuovo centro sportivo della Fiorentina, che si chiamerà “Viola Park ACF Fiorentina” (FOTO):

“Il 27 giugno dello scorso anno il Sindaco Casini (LE SUE PAROLE) è venuto a parlare all’Hotel Lucchesi, proponendomi il progetto. C’erano altre opzioni, ma mi sono innamorato di Bagno a Ripoli e quindi eccoci qua. Siamo molto vicini a Campo di Marte, dove sorge il nostro stadio. Grazie al Comune e ai tecnici per la collaborazione, grazie alla famiglia viola che ha lavorato per un anno per portare avanti questa iniziativa. Grazie anche alla famiglia Guicciardini che ci ha venduto i terreni in tempi rapidi. E’ tutto privato. Questo è un grandissimo orgoglio, sono venuto qui ad investire e lasciare qualcosa di bello a Firenze. Sono certo che i tifosi saranno orgogliosi di avere per la prima volta una vera casa.

CASAMONTI E L’ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO PROGETTO

I Della Valle avevano un progetto di 30 milioni a Campi Bisenzio, qui andiamo anche oltre i 70. Ogni giorno al nuovo centro sportivo passeranno oltre 400 persone, ci saranno molte foresterie, sarà bellissimo. E in più si rispetteranno il territorio e la bellissima storia della Toscana. E’ il più grande investimento privato mai fatto nella storia di Bagno a Ripoli e uno dei maggiori nella storia della Toscana. Potremo essere orgogliosi per anni”.

IN AGGIORNAMENTO…