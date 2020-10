Casamonti presenta il nuovo CS: “Viola Park compatibile con la vecchia centuriazione romana. I reperti trovati…”

Marco Casamonti è l’architetto a cui è stato affidato il progetto per la nuova casa della Fiorentina. Ecco le sue parole dalla sala consiliare del Comune di Bagno a Ripoli.

Quando si arriva alla fine di un iter in Italia vuol dire superare una serie di complessità perché il nostro sistema prevede molte procedure. Pensate che oggi tutta l’attività della Fiorentina occupa sedi provvisorie sparse sul territorio che non rende coesa la logistica. Il Viola Park sarà vicinissimo a Campo di Marte e legherà uomini, donne, bambini e adulti: più generazioni si ritroveranno in un unico luogo nel nome della Fiorentina. La proprietà dell’area prevede 25 ettari, di cui tre rimarranno adibiti a parchi e agricoli. Gli edifici prevedono solo un piano, i pannelli fotovoltaici saranno verdi e dunque compatibili con l’impatto ambientale. Il dislivello sarà di sei metri, e con un sistema di terrazzamento ci saranno i campi da calcio, seguendo la vecchia centurazione romana che guarda verso l’Arno. Dal punto di vista storico abbiamo trovato una fattoria, reperti romani e alto medievali, giare: non costruiremo sopra i resti, ma racconteremo la storia dei ritrovamenti nell’edificio dedicato alle giovanili. Questa attività ci ha svelato la storia di questo luogo, lunga 2000/2500 anni.