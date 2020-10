Francesco Casini, primo cittadino di Bagno a Ripoli, è fra i conferenzieri presenti nel giorno in cui viene svelato il progetto definitivo per il nuovo centro sportivo viola.

In questa giornata molto importante presentiamo il progetto definitivo del Centro Sportivo. Il 28 novembre dello scorso anno abbiamo visto il progetto preliminare, e con tutto quello che c’è stato con la pandemia di Covid, è un risultato straordinario. Nonostante la sospensione dettata da ordinanze e DPCM, in 10 mesi approveremo la variante urbanistica che un anno fa sembrava un sogno e un progetto appena avviato. Non è solo un grande progetto sportivo e un progetto per Bagno a Ripoli, Firenze e la Toscana, ma può rappresentare l’esempio di come le Pubbliche Amministrazione possano collaborare insieme per arrivare a traguardi importanti e al rilancio di questo paese in una fase delicata. Le cose si possono fare: in Italia, in Toscana, oggi è una grande giornata perché un’idea sta diventando realtà. Questo risultato ha dei protagonisti, tutto nasce dall’impegno di tanti qui presenti come il presidente Rocco Commisso. Lo voglio ringraziare per la fiducia data a Bagno a Ripoli, a me e al mio staff, investirà 75 milioni qua come nessuno prima ha fatto. Voglio dire grazie a sua moglie Catherine, a suo figlio Joseph, a Joe Barone, all’assessore Vincenzo Ceccarelli e tutto l’assessorato della Regione Toscana, alla Soprintendenza. Sì, perché abbiamo aperto dei tavoli di lavoro che hanno portato ad un’elaborazione del progetto e ad un miglioramento: le cose si possono fare, con attenzione al paesaggio, e la Soprintendenza ha dato un contributo fondamentale. Non è solo un progetto ad alta sostenibilità, ma si parla anche di architettura e attenzione ai dettagli. E poi devo ringraziare l’architetto Casamonti e lo studio Archea, ha fatto un progetto che resterà come un esempio da seguire. Commisso ha sempre detto che bisogna lavorare fast fast fast: abbiamo fatto il nostro lavoro, adesso tocca a lui e ad ACF Fiorentina, anche perché il mio mandato durerà altri 3 anni e mezzo. Stavolta tocca a me dire ai viola di fare fast fast fast.