Svolta storica, l’Ifab dà l’ok ai cinque cambi. La Figc dirà sì nel Consiglio

Cinque cambi, sei nel caso di supplementari. E Var con le stesse regole. Non che ci fossero dubbi sull’okay alle proposte fatte dalla Fifa il 27 aprile, ma serviva l’ufficialità dell’International Board. L’okay è arrivato. La Bundesliga – scrive La Gazzetta dello Sport – potrebbe essere la prima a sperimentare le novità. L’aumento dei cambi è semplicemente “autorizzato”. Parliamo infatti di una modifica non obbligatoria all’articolo 3. Saranno gli organizzatori dei tornei a decidere se applicarla o meno. Lo farà la Figc, da sempre in prima linea nel chiedere più sostituzioni: approvazione nel prossimo Consiglio. I cinque cambi sono temporanei. La nuova regola sarà applicabile nei tornei in corso nel 2020, o la cui fine sia comunque prevista entro il 31 dicembre. Il Board s’è lasciato uno spiraglio per un eventuale prolungamento fino a fine 2021, come da proposta Fifa.